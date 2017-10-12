Вера Брежнева привезет во Владимир шоу #Номер1

Ценители прекрасного приглашаются сегодня на выступление известной певицы Веры Брежневой. Владимирской публике она представит свое шоу «Номер 1». Уникальная атмосфера, декорации, костюмы, свет, абсолютно новые песни и уже проверенные хиты – все это ждет поклонников творчества Веры Брежневой на сегодняшнем концерте, который состоится в Областном Дворце культуры и искусства в 19 часов.

А перед своим выступлением Вера заглянет в студию «Русского радио Владимир» и в программе «Стол заказов» с 16 до 17 часов расскажет своим поклонникам о новом шоу и ответит на все интересующие вопросы.





Автор: Владимирская служба новостей