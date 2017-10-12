Сбили пешеходов и скрылись

Накануне в ДТП пострадали два пешехода. Первая авария произошла на улице Полины Осипенко Владимира. Неизвестный автомобиль сбил 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу по «зебре». У пострадавшей — небольшие ушибы, виновник с места происшествия скрылся.

Подобное ДТП произошло и в Собинском районе. На трассе М–7 «Волга» легковушка наехала на 44-летнего мужчину, после чего с места ДТП скрылась. По горячим следам водителя удалось задержать. За рулем оказалась 40-летняя женщина, не имеющая прав. Пешеход был доставлен в больницу, у него переломы разной степени тяжести, черепно-мозговая травма и сотрясение.





Автор: Владимирская служба новостей