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Новости
12.10.2017 10:00

Сбили пешеходов и скрылись
Накануне в ДТП пострадали два пешехода. Первая авария произошла на улице Полины Осипенко Владимира. Неизвестный автомобиль сбил 23-летнюю девушку, которая переходила дорогу по «зебре». У пострадавшей — небольшие ушибы, виновник с места происшествия скрылся. 
Подобное ДТП произошло и в Собинском районе. На трассе М–7 «Волга» легковушка наехала на 44-летнего мужчину, после чего с места ДТП скрылась. По горячим следам водителя удалось задержать. За рулем оказалась 40-летняя женщина, не имеющая прав. Пешеход был доставлен в больницу, у него переломы разной степени тяжести, черепно-мозговая травма и сотрясение. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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