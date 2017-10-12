Что владимирскому мужчине нужно для счастья

Исследователи социальной сети «Фотострана» выяснили, как сделать владимирского мужчину счастливым. Опрос показал, что счастье сильного пола напрямую зависит от наличия любящей женщины рядом. Более 58% мужчин ответили, что для счастья им нужна только любовь. Вторым по популярности ответом, который набрал более 13% голосов, оказалась готовка. Мужчинам важно, чтобы его женщина готовила для него. Среди других ответов были также понимание (7%), уважение (5%), верность (3%) и свобода (1%).

Автор: Владимирская служба новостей