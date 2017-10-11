Первая отправка новобранцев в рамках «осеннего» призыва состоится 17 октября

«Осенний» призыв стартовал 1 октября и завершится 31 декабря. Владимирская область на военную службу должна отправить почти 1200 человек. В этот раз установленный региону план почти на 500 человек меньше, чем был этой весной. Об этом сообщил военный комиссар области Владимир Кручинин.

Традиционно больше всего призывников направляют на службу в сухопутные войска, в военно-космические войска и войска национальной гвардии. В этот призыв практически в три раза увеличено количество ребят, которые будут служить в ракетных войсках стратегического назначения.

Проходить срочную службу призывники из 33 региона будут и в подшефных частях. В часть ВДВ в Ивановскую область отправятся 5 человек. Еще 15 парней поедут в Севастополь в 68-ю бригаду кораблей охраны водного района Черноморского флота.

Одним из новшеств нынешнего призыва станет то, что в войсках национальной гвардии создаются научные роты, и от Владимирской области там будет нести службу один человек. Первая отправка новобранцев в рамках «осеннего» призыва состоится уже 17 октября.

Владимир Кручинин также подвел итоги «весеннего» призыва 2017 года. Всего в апреле-июле повестки получили почти 6 тысяч человек. Задание штаба Западного военного округа в весеннюю кампанию выполнено в полном объёме. Войска РФ пополнили более 1600 призывников из Владимирской области, 20 процентов из которых - с высшим профессиональным образованием. Альтернативную гражданскую службу проходят три человека, которые служат почтальонами и операторами связи в Управлении федеральной почтовой связи «Почта России» во Владимире и Коврове. Отсрочку от призыва получили 2580 человек. Главная причина отсрочек - получение образование.

Автор: Владимирская служба новостей