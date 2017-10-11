6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
11.10.2017 17:33

Внимание! Розыск преступника!
Во Владимирской области расследуется уголовное дело в отношении 40-летнего Николая Захарова, который подозревается подозреваемого в  совершении преступления  в отношении ребенка.
По версии следствия, весной 2017 года в Коврове мужчина вступил в переписку в Интернете с 11-летней девочкой и в течение нескольких дней направлял ребенку десятки сообщений циничного сексуального содержания.
Захарову заочно предъявлено обвинение в совершении преступления в отношении малолетней.
Обвиняемый скрывается от следствия, в связи с чем объявлен в розыск. Мужчина может передвигаться на автомобиле «Нисан Альмера» номер О 392 МК 33 регион.
Обращаемся к гражданам за содействием в установлении места нахождения обвиняемого, конфиденциальность предоставленных сведений гарантируется.

Телефоны для предоставления информации:
8(49232) -4-82-49, 4-81-56 – следственный отдел СК России по городу Ковров
8(4922) 77-81-29 или 8(49232) 2-13-51 – дежурная часть УМВД и ОВМД «Ковровский»

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт