Внимание! Розыск преступника!

Во Владимирской области расследуется уголовное дело в отношении 40-летнего Николая Захарова, который подозревается подозреваемого в совершении преступления в отношении ребенка.

По версии следствия, весной 2017 года в Коврове мужчина вступил в переписку в Интернете с 11-летней девочкой и в течение нескольких дней направлял ребенку десятки сообщений циничного сексуального содержания.

Захарову заочно предъявлено обвинение в совершении преступления в отношении малолетней.

Обвиняемый скрывается от следствия, в связи с чем объявлен в розыск. Мужчина может передвигаться на автомобиле «Нисан Альмера» номер О 392 МК 33 регион.

Обращаемся к гражданам за содействием в установлении места нахождения обвиняемого, конфиденциальность предоставленных сведений гарантируется.





Телефоны для предоставления информации:

8(49232) -4-82-49, 4-81-56 – следственный отдел СК России по городу Ковров

8(4922) 77-81-29 или 8(49232) 2-13-51 – дежурная часть УМВД и ОВМД «Ковровский»

Автор: Владимирская служба новостей