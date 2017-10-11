В Гороховце продолжается «Формирование комфортной городской среды»

В моногороде Гороховце продолжается реализация приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В эту программу включены дворовые территории на улицах Парковой, Сиреневой, Мира и 1 Мая. По результатам проведённых торгов, на создание комфортной среды в городских дворах направлено более 12 млн. рублей. Новые дороги, тротуары, детские площадки, лавочки, урны – всё это появится здесь после завершения работ.

На улице Мира благоустройство уже завершено. Двор на улице Парковой – самый большой участок, поэтому и стоимость контракта самая большая – более 7 млн. 682 тыс. рублей. На улице 1 Мая основной фронт работ ещё впереди.

Горожане тоже принимают участие в благоустройстве своих дворов – разбивают клумбы, сажают цветы и декоративные кустарники, выполняют другую посильную работу. Подобная инициатива приветствуется районной администрацией.

Приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» включает не только обустройство дворов, но и повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования. По итогам проведенного среди жителей голосования, такими местами в Гороховце оказались сквер имени Патоличева и городской рынок на пересечении улиц Советской, Набережной и Фрунзе. Они и были включены в программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гороховец в 2017-2022 годах». На ремонт и благоустройство этих объектов направлено более 6 млн. рублей.

Уже начаты работы на территории рынка. Его площадь заасфальтируют, установят новое освещение. Предусмотрено обустройство парковочных мест.

Свой нынешний облик сквер имени Патоличева обрёл в 1979 году, когда к 100-летию комбрига и полного Георгиевского кавалера Семёна Патоличева был открыт памятник этому герою Гражданской войны. К юбилею Гороховца принято решение по-новому обустроить сквер. Согласно проекту, клумба и памятник Патоличеву сохранятся. По всему скверу установят скамейки. Он обретет новый современный облик и будет радовать гороховчан и гостей города. 2 октября строители приступили к работам.

Автор: Владимирская служба новостей