Владимирские предприятия представили свой промышленный потенциал

Делегация Владимирской области во главе с губернатором Светланой Орловой принимает участие в работе Международной машиностроительной выставки, которая проходит в городе Брно Чешской Республики.

На выставке 33 регион представлен отдельным стендом, где свою продукцию демонстрируют ведущие промышленные предприятия области - КЭМЗ, НПО «Вояж», «Владимирский Стандарт», Гусевской Хрустальный завод им. Мальцова, «МуромМашЗавод», «СКБ Брасеро», «Предприятие нетканых материалов», НПФ «Адгезив», группы компаний «ВЭМЗ» и «Волгобас», а также индустриальные парки региона.

Все дни работы выставки на стенде организована не только презентация предприятий 33-го региона, но также проводятся двусторонние встречи, на которых представители бизнес-сообщества Владимирской области и Республики Чехия обсуждают варианты возможного сотрудничества.

Накануне директор Центра поддержки экспорта Владимирской области Любовь Пискунова провела для чешских партнеров презентацию трех предприятий 33-го региона. Среди них - «Предприятие нетканых материалов». За 30 лет компанией накоплен серьезный опыт производства иглопробивного полотна на основе натуральных и синтетических волокон, а его уникальность заключается в полной технологической цепи по подготовке льна, джута и кокоса к производству. Предприятие располагает десятью технологическими линиями, которые позволяют производить более семи миллионов погонных метров нетканого полотна для различных отраслей промышленности.

Заинтересовала чехов и группа компаний «Брасеро» - научно-производственное объединение, занимающееся разработкой и изготовлением специализированного станочного оборудования, промышленных автоматизированных систем, их обслуживанием и технической поддержкой, а также научно-производственная фирма «Адгезив», которая вот уже более 15 лет работает на рынке полиуретановых продуктов, поставляя многочисленным предприятиям самых разных отраслей промышленности разработанные сотрудниками предприятия клеевые композиции, герметики, покрытия, эластомеры и системы на основе полиэфирных смол.

Автор: Владимирская служба новостей