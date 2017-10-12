В кино - всей семьей

Сегодня во Владимире, в комплексе «Русь-Кино» состоится открытие V Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «Владимирская вишня».

Он объединит в своей программе кинопоказы лучших фильмов для детей и семейного просмотра, театральные спектакли и творческие встречи с известными актерами. Гостями и участниками кинофестиваля станут известные российские актёры и режиссеры театра и кино, музыканты, общественные деятели: народные артисты России Сергей Шакуров, Валерий Баринов и Юрий Чернов, заслуженные артисты России Оксана Сташенко и Сергей Колесников, актеры Олег Акулич и Ирина Медведева.

Конкурсные кинопоказы во Владимире пройдут 13 октября в Областном доме работников искусств в 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 и 20.00. В фестивальной программе будет представлено более 10 фильмов, в том числе полнометражные и короткометражные картины из России, Италии, Аргентины, Германии и других стран. Выбирать победителя будет самый неподкупный критик – зрители.

Кинопоказы и творческие встречи с любимыми актёрами театра и кино в рамках фестиваля «Владимирская вишня» пройдут в городах Камешково, Собинка, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Кольчугино, Радужный, а также в микрорайоне Вербовский округа Муром и в посёлке Мелехово Ковровского района.

Автор: Владимирская служба новостей