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Новости
11.10.2017 15:47

Мобильный прививочный комплекс переезжает к «Ленте»
Во Владимире, в мобильном прививочном пункте у гипермаркета «Глобус» за 17 дней его работы прошли вакцинацию от гриппа более 2100 жителей города и области. На этой неделе прививочный кабинет «на колесах» откроется на площади у гипермаркета «Лента». Там он будет работать до конца октября.
Кроме того, запланированы выезды мобильных врачебных бригад в многофункциональные центры города Владимира и районов. О режиме работы мобильного прививочного пункта и графике выездов врачебных бригад будет сообщено дополнительно.
Мобильная форма прививочной кампании организована с целью повышения доступности вакцинации и для удобства владимирцев. В этом году меры вакцинопрофилактики охватят порядка 600 тысяч жителей региона – это 40 процентов населения области. По данным на 10 октября, от гриппа привились уже свыше 196 тысяч взрослых и более 70 тысяч детей. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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