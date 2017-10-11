Мобильный прививочный комплекс переезжает к «Ленте»

Во Владимире, в мобильном прививочном пункте у гипермаркета «Глобус» за 17 дней его работы прошли вакцинацию от гриппа более 2100 жителей города и области. На этой неделе прививочный кабинет «на колесах» откроется на площади у гипермаркета «Лента». Там он будет работать до конца октября.

Кроме того, запланированы выезды мобильных врачебных бригад в многофункциональные центры города Владимира и районов. О режиме работы мобильного прививочного пункта и графике выездов врачебных бригад будет сообщено дополнительно.

Мобильная форма прививочной кампании организована с целью повышения доступности вакцинации и для удобства владимирцев. В этом году меры вакцинопрофилактики охватят порядка 600 тысяч жителей региона – это 40 процентов населения области. По данным на 10 октября, от гриппа привились уже свыше 196 тысяч взрослых и более 70 тысяч детей.

Автор: Владимирская служба новостей