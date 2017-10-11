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Новости
11.10.2017 15:33

Пострадавшую в ДТП в Покрове девочку доставили в московскую клинику
Вертолетом МЧС России девочку из Узбекистана, пострадавшую в катастрофе на железнодорожном переезде в Покрове, доставили из владимирского аэропорта «Семязино» в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения города Москвы (клиника Леонида Рошаля). 
Транспортировка прошла успешно, на борту 5-летнюю пациентку сопровождали два врача-реаниматолога Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Вертолет, совершивший санитарный рейс, был оснащен современным оборудованием и специальным медицинским модулем, которые позволяли оказывать медицинскую помощь ребенку во время полета.
Состояние пациентки медики оценивают как очень тяжелое. Специалисты московского НИИ продолжают бороться за жизнь девочки.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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