Пострадавшую в ДТП в Покрове девочку доставили в московскую клинику

Вертолетом МЧС России девочку из Узбекистана, пострадавшую в катастрофе на железнодорожном переезде в Покрове, доставили из владимирского аэропорта «Семязино» в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения города Москвы (клиника Леонида Рошаля).

Транспортировка прошла успешно, на борту 5-летнюю пациентку сопровождали два врача-реаниматолога Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Вертолет, совершивший санитарный рейс, был оснащен современным оборудованием и специальным медицинским модулем, которые позволяли оказывать медицинскую помощь ребенку во время полета.

Состояние пациентки медики оценивают как очень тяжелое. Специалисты московского НИИ продолжают бороться за жизнь девочки.

Автор: Владимирская служба новостей