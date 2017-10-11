Более 18,5 тысяч жителей области получили красные квитанции

Владимирский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» продолжает рассылку цветных квитанций горожанам, у которых есть долги. Красного цвета квитанции получают те, кто не платил два и более месяца. В октябре таких неплательщиков оказалось — 18,5 тысяч человек. Общая сумму долга превышает 118 миллионов рублей. В пятерке должников — Ковров, Гусь-Хрустальный, Собинка, Петушки и Кольчугино.

Специалисты напоминают, что в случае, если долги так и будут копиться, абоненты в итоге останутся без света. В сентябре за долги было отключено 403 должника.





Автор: Владимирская служба новостей