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Новости
11.10.2017 15:20

Более 18,5 тысяч жителей области получили красные квитанции
Владимирский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» продолжает рассылку цветных квитанций горожанам, у которых есть долги. Красного цвета  квитанции получают те, кто не платил два и более месяца. В октябре таких неплательщиков оказалось — 18,5 тысяч человек. Общая сумму долга превышает 118 миллионов рублей. В пятерке должников — Ковров, Гусь-Хрустальный, Собинка, Петушки и Кольчугино. 
Специалисты напоминают, что в случае, если долги так и будут копиться, абоненты в итоге останутся без света. В сентябре за долги было отключено 403 должника. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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