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Новости
11.10.2017 15:07

В микрорайон "Орбита" пустят автобусы
Глава администрации Владимира Андрей Шохин поручил городскому отделу транспорта и связи решить вопрос транспортной доступности нового жилого комплекса «Орбита».
В рамках застройки микрорайона была построена автомобильная дорога вдоль улицы Нижняя Дуброва. В сентябре дорогу ввели в эксплуатацию, и теперь по ней можно организовать движение городского транспорта. При этом автобусы должны быть социальными.
По предварительной информации, по «Орбите» пойдут автобусы №9-С и №24-С. Конечную остановку и разворот организуют в районе дома по ул. Нижняя Дуброва, 1.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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