По факту смерти ребенка-инвалида возбуждено уголовное дело

По факту смерти ребенка-инвалида возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла в Судогде. По данным следствия, 8 сентября мама девочки употребляла спиртное вместе со знакомыми. В определенный момент ребенка кто-то из гостей угостил сладостями. Девочка, оставшись без присмотра, стала есть шоколад, и продукт попал в органы дыхания. Спасти ее не удалось. Причиной смерти стала асфиксия.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам детальной оценки ситуации следствием будут приняты меры профилактики, связанные с обеспечением уполномоченными органами качества опеки над ребенком-инвалидом детства.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей