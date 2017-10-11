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Новости
11.10.2017 13:18

По факту смерти ребенка-инвалида возбуждено уголовное дело
По факту смерти ребенка-инвалида возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла в Судогде. По данным следствия, 8 сентября мама девочки употребляла спиртное вместе со знакомыми. В определенный момент ребенка кто-то из гостей угостил сладостями. Девочка, оставшись без присмотра, стала есть шоколад, и продукт попал в органы дыхания. Спасти ее не удалось. Причиной смерти стала асфиксия.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам детальной оценки ситуации следствием будут приняты меры профилактики, связанные с обеспечением уполномоченными органами  качества опеки над ребенком-инвалидом детства.
Расследование уголовного дела продолжается. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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