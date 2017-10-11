6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
11.10.2017 12:54

В Муроме с поездов полицейские сняли двух пьяных дебоширов
В Муроме с двух поездов полицейские сняли двух пьяных дебоширов. Нарушителями оказались  житель Кировской области и женщина из  Нижегородской области. Во время пути они распивали спиртные напитки, мешали другим пассажирам и работе поездной бригады, нецензурно выражались и приставали к попутчикам. 
В отношении пассажиров составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Им грозит штраф в размере от 500 рублей до 1,5 тысяч или административный арест на срок до 15 суток.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт