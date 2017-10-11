В Муроме с поездов полицейские сняли двух пьяных дебоширов

В Муроме с двух поездов полицейские сняли двух пьяных дебоширов. Нарушителями оказались житель Кировской области и женщина из Нижегородской области. Во время пути они распивали спиртные напитки, мешали другим пассажирам и работе поездной бригады, нецензурно выражались и приставали к попутчикам.

В отношении пассажиров составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Им грозит штраф в размере от 500 рублей до 1,5 тысяч или административный арест на срок до 15 суток.





Автор: Владимирская служба новостей