На трассе М-7 «Волга» в черте Владимира изменится схема дорожного движения

На участке подъездной дороги к Владимиру от трассы М-7 «Волга» с 29 по 31 км (в черте города от поворота на «Глобус» до пересечения с ул. Добросельской) до конца года с помощью осевого металлического ограждения на двух пересечениях будут закрыты левые повороты. Кроме того, на 29 км трассы на выезде из города Владимира будет установлен светофор.

К настоящему времени федеральные дорожники демаркировали старую разметку и изменили геометрию направляющего островка в районе пересечения улиц Растопчина и Добросельской на выезде из Владимира. В ближайшее время будут установлены П- и Г-образные опоры под светофорные объекты.

Закрытие левых поворотов существенно повысит безопасность дорожного движения на участке федеральной трассы в черте города: будут исключены конфликтные точки и ликвидированы два очага аварийности. Только за 2015-2016 годы на данном участке автодороги произошло 24 ДТП, в которых 5 человек погибло и 34 - было ранено.

Автор: Владимирская служба новостей