Поддержка селян в ближайшие три года уменьшаться не будет

Поддержка селян в ближайшие три года, то есть до 2020 года, уменьшаться не будет, заявил вице-губернатор по сельскому хозяйству Александо Трутнев. Финансирование из областного бюджета снижаться также не будет. Формы поддержки селян в настоящее время видоизменились. Нет больше привычных субсидий по процентным ставкам от полученных кредитов. С этого года сельхозтоваропроизводители сразу получают льготные кредиты. В зависимости от банка проценты по льготному кредиту могут составлять от 1 до 5 процентов годовых. Обычные кредиты доходят до 14 процентов годовых.

Автор: Владимирская служба новостей