В 2017 году во Владимирской области собрали рекордный урожай зерна

На сегодняшний день зерновые культуры убраны с полей региона на площади более 82 тысяч гектаров или 96 процентов от всей уборочной площади. Фактически все территории области за исключением двух районов закончили уборку зерновых. В Камешковском и Суздальском районах она еще продолжается, но на этой неделе все работы по уборке урожая также будут завершены. Намолочено 233 с половиной тысяч тонн зерна. Это самый большой урожай, который удалось собрать в постсоветский период. Об этом сообщил заместитель Губернатора по сельскому хозяйству Александр Трутнев.

В 2017 году зерновых собрано на 30 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность — 28 центнеров с гектара (в 2016 году — 24 центнера с гектара). Самый большой урожай собран в хозяйствах Юрьев-Польского района: «Шихобалово», «Красносельское», «Ополье», «Ручейки», «Леднево», «Кинобол» и «Юрьево-Поле». В Суздальском районе отличились СПК «Спасское», «Мордыш», «Гавриловское», «Тарбаево» и «Суворовское». Особо были отмечены сельхозпредприятия Ковровского района, в которых с каждого гектара собрали на 4 центнера больше среднестатистических показателей.

Неплохой урожай вырастили картофелеводы области. Урожай будет на уровне прошлого года. На сегодняшний день картофель выкопан на площади 2,8 тысяч гектаров или 79 процентов от общей запланированной площади. Накопано 60 с половиной тысяч тонн. Средняя урожайность составила 212 центнеров с гектара. Наивысшие показатели по сбору картофеля - в хозяйствах Меленковского района. Лучших результатов достигли картофелеводы сельхозпредприятий «Мелагро» и «Илькино». С каждого гектара там убирают собирают более 300 центнеров картофеля.

К сожалению, уровень сбора овощей в этом году будет ниже. На сегодня собран урожай овощей на площади 589 гектаров или 57 процентов от запланированных объемов. И собрали 9,2 тысяч тонн овощей. А вот заготовка кормов в этом году превышает все показатели.

Земледельцам Владимирской области предстоит выполнить еще большой объем работ: в течение двух-трех недель полностью завершить уборку урожая, заложить основу под урожай будущего года - обеспечить себя качественным семенным материалом.

Автор: Владимирская служба новостей