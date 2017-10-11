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Новости
11.10.2017 10:24

Гриппом пока не болеем
За минувшую неделю с симптомами ОРВИ в больницы обратилось более 10,5 тысяч человек, большинство из которых — дети. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, самая неблагополучная ситуация в городах Владимир, Ковров, Радужный, а также в Киржачском, Кольчугинском, Меленковском и Гусь-Хрустальном районах. 
Гриппом пока никто не заболел. 
Тем временем, напоминаем, в регионе продолжается кампания по иммунизации населения против гриппа. На сегодняшний день прививку сделали около 217 тысяч человек. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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