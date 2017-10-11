Гриппом пока не болеем

За минувшую неделю с симптомами ОРВИ в больницы обратилось более 10,5 тысяч человек, большинство из которых — дети. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, самая неблагополучная ситуация в городах Владимир, Ковров, Радужный, а также в Киржачском, Кольчугинском, Меленковском и Гусь-Хрустальном районах.

Гриппом пока никто не заболел.

Тем временем, напоминаем, в регионе продолжается кампания по иммунизации населения против гриппа. На сегодняшний день прививку сделали около 217 тысяч человек.

Автор: Владимирская служба новостей