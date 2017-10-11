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Новости
11.10.2017 10:01

В этом году в 33 регионе было зафиксировано 27 очагов АЧС
В этом году во Владимирской области было зафиксировано 27 очагов африканской чумы свиней в  11 муниципальных образованиях. В прошлом году было выявлено 16-ть. Об этом сообщил  замгубернатора по сельскому хозяйству Александр Трутнев. Сейчас ликвидирован 21 очаг АЧС, 6 территорий до сих пор находятся на карантине. Больных животных сжигают. На данный момент из 120 тысяч голов в регионе осталась только половина. И чтобы такая ситуация не повторилась в будущем, и население не потерпело убытки, власти предлагают альтернативные варианты: 

«Основные направления - это как раз альтернативное животноводство. То есть будут предлагаться всем, кто занимается свиноводством, альтернативные виды животноводства: кролики, овцы, козы, крупный рогатый скот. Вариантов будет неограниченное количество», - заявил Александр Трутнев.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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