В этом году в 33 регионе было зафиксировано 27 очагов АЧС

В этом году во Владимирской области было зафиксировано 27 очагов африканской чумы свиней в 11 муниципальных образованиях. В прошлом году было выявлено 16-ть. Об этом сообщил замгубернатора по сельскому хозяйству Александр Трутнев. Сейчас ликвидирован 21 очаг АЧС, 6 территорий до сих пор находятся на карантине. Больных животных сжигают. На данный момент из 120 тысяч голов в регионе осталась только половина. И чтобы такая ситуация не повторилась в будущем, и население не потерпело убытки, власти предлагают альтернативные варианты:





«Основные направления - это как раз альтернативное животноводство. То есть будут предлагаться всем, кто занимается свиноводством, альтернативные виды животноводства: кролики, овцы, козы, крупный рогатый скот. Вариантов будет неограниченное количество» , - заявил Александр Трутнев.

Автор: Владимирская служба новостей