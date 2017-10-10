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Новости
10.10.2017 14:50

После смертельного ДТП в Покрове началась проверка дежурного переезда
В смертельном ДТП в Покрове продолжают разбираться стражи порядка. Сейчас проверяют дежурного переезда, который не дал сигнал машинисту поезда о помехе на путях. Стало известно, что поезд ехал со скоростью 115 километров в час. На подъездном светофоре горел зеленый свет, хотя дежурный должен был включить красный после того, как автобус застрял. По этой причине машинист не сбавил скорость, он заметил автобус только за 300 метров на пути. К тому моменту тормозить было бесполезно, так как тормозной путь на такой скорости составляет километр. Машинист дал команду своим помощникам покинуть кабину, поэтому в поезде никто не пострадал.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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