Владимирцы отправятся в Сочи на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов

Завтра делегация Владимирской области отправится в Сочи, где с 14 по 22 октября пройдет главное мировое молодёжное событие года - XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Ожидается, что в фестивале примет участие до 25 тысяч человек. Владимирскую область на фестивале представят 100 активистов вузов региона, лидеров крупных молодёжных общественных и политических организаций области, молодых ученых, предпринимателей, рабочих и журналистов. Все они были отобраны на конкурсной основе.

Ребята примут участие в работе более 10 образовательных площадок Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, где ежедневно также будет проходить множество мастер-классов, культурных, спортивных и научных мероприятий.

Напомним, ранее в Сочи от региона отправилась делегация волонтеров, состоящая из 30 человек.

Автор: Владимирская служба новостей