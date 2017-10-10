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Новости
10.10.2017 14:30

Владимирцы отправятся в Сочи на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов
Завтра делегация Владимирской области отправится в Сочи, где с 14 по 22 октября пройдет главное мировое молодёжное событие года - XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Ожидается, что в фестивале примет участие до 25 тысяч человек. Владимирскую область на фестивале представят 100 активистов вузов региона, лидеров крупных молодёжных общественных и политических организаций области, молодых ученых, предпринимателей, рабочих и журналистов. Все они были отобраны на конкурсной основе.
Ребята примут участие в работе более 10 образовательных площадок Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, где ежедневно также будет проходить множество мастер-классов, культурных, спортивных и научных мероприятий.
Напомним, ранее в Сочи от региона отправилась делегация волонтеров, состоящая из 30 человек. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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