Соцработница обокрала пенсионерку

Перед судом в Кольчугинском районе предстанет социальный работник. По данным следствия, женщина, работая в социальном учреждении, пришла к пенсионерке и похитила у нее 42 тысячи рублей, которые хранились в банке в шкафу. На допросе соцработница призналась, что рассчитывала на забывчивость пожилой женщины.

Часть денег была возвращена потерпевшей. В настоящее время материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд.

Автор: Владимирская служба новостей