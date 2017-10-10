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Новости
10.10.2017 13:25

Соцработница обокрала пенсионерку
Перед судом в Кольчугинском районе предстанет социальный работник. По данным следствия, женщина, работая в социальном учреждении, пришла к пенсионерке и похитила у нее 42 тысячи рублей, которые хранились в банке в шкафу. На допросе соцработница призналась, что рассчитывала на забывчивость пожилой женщины. 
Часть денег была возвращена потерпевшей. В настоящее время материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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