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Новости
10.10.2017 13:11

Владимирские медики продолжают бороться за жизни пострадавших в ДТП
Владимирские медики продолжают бороться за жизни граждан Узбекистана, пострадавших в ДТП на железнодорожном переезде в Покрове. Как сообщил директор департамента здравоохранения Александр Кирюхин, врачи оказывают медицинскую помощь в тесном взаимодействии с экспертами из федеральных клиник и коллегами из Узбекистана. Двое взрослых пациентов сейчас находятся в реанимационном отделении Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Владимира, а ребенок – в реанимации Областной детской клинической больницы. 
Пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, проводятся противошоковые мероприятия. Рассматривается вопрос о переводе ребенка в одну из федеральных клиник. Что касается взрослых, то после стабилизации их состояния через 2-3 недели их могут перевести для продолжения лечения в клиники Узбекистана. При этом важно соблюсти все правила транспортировки, чтобы это не привело к ухудшению состояния пациентов.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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