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10.10.2017 13:01

Государственная жилинспекция Владимирской области – в числе лучших в России
Начальник Государственной жилищной инспекции Владимирской области Сергей Шахрай принял участие в видеоселекторном совещании по вопросу деятельности органов государственного жилищного надзора регионов России, которое провел заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.
Одним из вопросов повестки совещания стало обсуждение опубликованного Минстроем России рейтинга работы государственных жилищных инспекций за первое полугодие 2017 года. Владимирская область по-прежнему входит в десятку лучших жилищных инспекций страны. Она улучшила свои позиции в этом рейтинге, поднявшись на седьмое место с девятого, которое занимала в прошлом году.
Новый рейтинг эффективности работы органов жилищного надзора составлен по обновленной методике. В число ключевых критериев оценки вошли, в том числе, такие показатели, как информационная открытость инспекций и результативность решения проблем граждан.

  «Органы жилищного надзора - главный защитник прав собственников жилья, поэтому именно эти факторы работы инспекций мы считаем принципиально значимыми», -  отметил глава Минстроя России Михаил Мень. Всего же в рейтинге 18 критериев.

Напоминаем, что на сайте Государственной жилищной инспекции Владимирской области организована «горячая линия» по вопросам ЖКХ, которая работает в круглосуточном режиме с функцией автоответа в ночное время суток. Там же указаны телефоны аварийных служб всех управляющих организаций региона.
Телефон «горячей линии» - 8 (4922) 32-60-13.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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