Государственная жилинспекция Владимирской области – в числе лучших в России

Начальник Государственной жилищной инспекции Владимирской области Сергей Шахрай принял участие в видеоселекторном совещании по вопросу деятельности органов государственного жилищного надзора регионов России, которое провел заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Одним из вопросов повестки совещания стало обсуждение опубликованного Минстроем России рейтинга работы государственных жилищных инспекций за первое полугодие 2017 года. Владимирская область по-прежнему входит в десятку лучших жилищных инспекций страны. Она улучшила свои позиции в этом рейтинге, поднявшись на седьмое место с девятого, которое занимала в прошлом году.

Новый рейтинг эффективности работы органов жилищного надзора составлен по обновленной методике. В число ключевых критериев оценки вошли, в том числе, такие показатели, как информационная открытость инспекций и результативность решения проблем граждан.





«Органы жилищного надзора - главный защитник прав собственников жилья, поэтому именно эти факторы работы инспекций мы считаем принципиально значимыми», - отметил глава Минстроя России Михаил Мень. Всего же в рейтинге 18 критериев.





Напоминаем, что на сайте Государственной жилищной инспекции Владимирской области организована «горячая линия» по вопросам ЖКХ, которая работает в круглосуточном режиме с функцией автоответа в ночное время суток. Там же указаны телефоны аварийных служб всех управляющих организаций региона.

Телефон «горячей линии» - 8 (4922) 32-60-13.

Автор: Владимирская служба новостей