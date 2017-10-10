В колонию доставили конфеты с гашишной начинкой

За последние 3 месяца в колонии Владимирской области несколько раз пытались доставить наркотические средства. По-прежнему самый распространенный способ – почтовые отправления. В СИЗО-1 г. Владимира осужденному прислали посылку с кроссовками, в подошве одного из которых находился сверток с наркотиками. А вот в головинскую ИК-1 пришла посылка со сникерсами. При осмотре конфет, внутри одной из них был найден гашиш.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Наказание за доставку наркотиков - лишение свободы на срок до 12 лет.

Автор: Владимирская служба новостей