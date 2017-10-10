Объявлен прием заявок на благоустройство дворов и скверов в 2018 году

Городское управление ЖКХ продолжает прием заявок от владимирцев на благоустройство дворов многоквартирных домов и общественных территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году.

Для участия в программе собственникам необходимо до 1 ноября 2017 года провести общее собрание и оформить протокол с выбором перечня благоустроительных работ. Правила оформления и порядок подачи заявок размещены на официальном сайте мэрии vladimir-city.ru в разделе «Городская среда».

Напомним, в этом году в программу вошли 60 дворов и 4 городских сквера, выбранных на конкурсной основе по заявкам жителей и с учетом открытого интернет-голосования.

Автор: Владимирская служба новостей