В детских садах Коврова развивается инклюзивное образование

В Коврове после масштабных ремонтных работ открыт детский сад №43. В нем 11 групп, которые посещают 172 воспитанника. Здесь имеется группа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, которую совместно посещают и дети-инвалиды, и здоровые дети. Как отмечают в ковровском управлении образования, развитие инклюзивного образования, когда дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются совместно со здоровыми ребятами, имеет глубокий воспитательный смысл. Это позволяет одним детям социализироваться, а других приучает к терпимости.

На проведение мероприятий в рамках программы «Доступная среда» в детсаду было выделено более 2,5 млн. рублей. На эти средства были обустроены новый вход в здание и дополнительный эвакуационный выход, установлены пандусы и поручни на путях движения в здании, расширены дверные проёмы, оборудованы санитарно-гигиенические помещения и прогулочный участок, осуществлены ремонт и оборудование актового зала. Было закуплено современное учебное и реабилитационное оборудование для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, комплект информационных указателей со шрифтом Брайля, специализированный опорный ортопедический комплекс и система с регулируемой рабочей поверхностью для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

В настоящее время в Коврове доступность образования для детей с особенностями здоровья обеспечивается сетью коррекционных классов и групп в дошкольных организациях. С такими ребятами занимаются специалисты-дефектологи и психологи. В 35 дошкольных группах квалифицированную коррекционную поддержку получают 511 воспитанников. Безбарьерная среда создана в 4-х детских садах Коврова. В 2018 году эта работа будет продолжена и еще два дошкольных образовательных учреждения станут доступнее для детей с особенностями здоровья.

Автор: Владимирская служба новостей