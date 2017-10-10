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10.10.2017 11:53

Владимирские школьники приняли участие в Президентских спортивных играх
Завершился общероссийский этап «Президентских спортивных игр» школьников на базе Всероссийского детского центра «Орлёнок» в Краснодарском крае. В финальных соревнованиях приняли участие 1585 ребят в составе школьных команд из 80 регионов страны. Владимирскую область представляла команда средней школы №15 города Гусь-Хрустального.
В течение трёх недель школьники соревновались в пяти обязательных и трёх дополнительных видах программы. Победители и призёры всероссийского финала Президентских спортивных игр будут внесены в реестр государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности.
Во время проведения всероссийского финала Президентских спортивных игр для учителей физической культуры и руководителей команд была организована образовательная программа: проведены «круглые столы», посвящённые инновационным проектам в образовании, информационный семинар на тему внедрения элементов регби на уроках физической культуры в школах, мастер-классы по футбол-аэробике, гольфу и регби.
Для участников Президентских спортивных игр также были организованы различные мастер-классы, которые провели известные спортсмены, чемпионы мира и Олимпийских игр. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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