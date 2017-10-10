Убил приятеля и поджег его квартиру

Владимирец обвиняется в убийстве приятеля. Преступление произошло в минувшую субботу. По версии следствия, мужчина распивал алкоголь в гостях у своего знакомого, в ходе словесной ссоры он нанес 52-летнему хозяину квартиры не менее 21 удара ножом.

После содеянного обвиняемый решил скрыть следы убийства и поджег жилище. Перед тем как покинуть место преступления, мужчина прихватил с собой компьютер и полбатона колбасы.

По данным следствия, обвиняемый состоит на психиатрическом учете, ранее привлекался к уголовной ответственности, проходил принудительное медицинское лечение.

По ходатайству следствия судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей