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10.10.2017 11:44
Убил приятеля и поджег его квартиру
Владимирец обвиняется в убийстве приятеля. Преступление произошло в минувшую субботу. По версии следствия, мужчина распивал алкоголь в гостях у своего знакомого, в ходе словесной ссоры он нанес 52-летнему хозяину квартиры не менее 21 удара ножом.
После содеянного обвиняемый решил скрыть следы убийства и поджег жилище. Перед тем как покинуть место преступления, мужчина прихватил с собой компьютер и полбатона колбасы.
По данным следствия, обвиняемый состоит на психиатрическом учете, ранее привлекался к уголовной ответственности, проходил принудительное медицинское лечение.
По ходатайству следствия судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Автор: Владимирская служба новостей