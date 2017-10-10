6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
10.10.2017 11:44

Убил приятеля и поджег его квартиру
Владимирец обвиняется в убийстве приятеля. Преступление произошло в минувшую субботу. По версии следствия, мужчина распивал алкоголь в гостях у своего знакомого, в ходе словесной ссоры он нанес 52-летнему хозяину квартиры не менее 21 удара ножом. 
После содеянного обвиняемый решил скрыть следы убийства и поджег жилище. Перед тем как покинуть место преступления, мужчина прихватил с собой компьютер и полбатона колбасы.
По данным следствия, обвиняемый состоит на психиатрическом учете,  ранее привлекался к уголовной ответственности, проходил принудительное медицинское лечение.
По ходатайству следствия судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.   

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт