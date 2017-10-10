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10.10.2017 11:39
Суздаль возглавил рейтинг малых туристических городов России для осенних путешествий
По данным р оссийского сайта бронирования жилья Tvil.ru Суздаль возглавил рейтинг малых туристических городов России для осенних путешествий. Т уристы останавливаются в нашем городе в среднем на две ночи и тратят на жилье 1,8 тысяч рублей в сутки на человека.
Также в топ-10 входят Ростов Великий (Ярославская область), Можайск (Московская область), Зеленоградск (Калининградская область), Печоры (Псковская область), Осташков (Селигер, Тверская область), Приозерск (Ленинградская область), Кириллов (Вологодская область), Кондопога (Карелия) и Таруса (Калужская область).
Автор: Владимирская служба новостей