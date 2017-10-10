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Суздаль возглавил рейтинг малых туристических городов России для осенних путешествий. Т

уристы останавливаются в нашем городе в среднем на две ночи и тратят на жилье 1,8 тысяч рублей в сутки на человека.

По данным р