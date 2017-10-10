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Новости
10.10.2017 11:13

Светлана Орлова встретилась с Президентом Чехии
Губернатор Светлана Орлова накануне встретилась с Президентом Чехии Милошем Земаном. В ходе общения стороны обсудили существующие совместные бизнес-проекты и планы по дальнейшему развитию сотрудничества.  
С начала 2017 года торговая активность между двумя территориями увеличивается. Так, общий объём товарооборота за январь-июль 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,4 процента. При этом, растут показатели как экспорта, так и импорта.
В целом, увеличение экспорта связано с расширением поставок из Владимирской области изделий из чёрных металлов, древесины и изделий из неё. Кроме того, начались поставки мебели, постельных принадлежностей и матрасов.
К слову, во Владимирской области хозяйственную деятельность осуществляют три коммерческие организации, учредителями которых являются партнёры из Чехии. Одним из крупнейших производителей готовой мясной продукции на территории региона является компания «Хаме Фудс». 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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