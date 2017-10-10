Светлана Орлова встретилась с Президентом Чехии

Губернатор Светлана Орлова накануне встретилась с Президентом Чехии Милошем Земаном. В ходе общения стороны обсудили существующие совместные бизнес-проекты и планы по дальнейшему развитию сотрудничества.

С начала 2017 года торговая активность между двумя территориями увеличивается. Так, общий объём товарооборота за январь-июль 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,4 процента. При этом, растут показатели как экспорта, так и импорта.

В целом, увеличение экспорта связано с расширением поставок из Владимирской области изделий из чёрных металлов, древесины и изделий из неё. Кроме того, начались поставки мебели, постельных принадлежностей и матрасов.

К слову, во Владимирской области хозяйственную деятельность осуществляют три коммерческие организации, учредителями которых являются партнёры из Чехии. Одним из крупнейших производителей готовой мясной продукции на территории региона является компания «Хаме Фудс».

Автор: Владимирская служба новостей