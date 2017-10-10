Проверку комбината «Тепличный» инициировала губернатор

Государственное унитарное предприятие «Комбинат «Тепличный» является социально-значимым для жителей города Владимира и 33-го региона. Его доля в общем объеме производства овощей закрытого грунта во Владимирской области - около 50 процентов. На комбинате работает более 450 человек, средний размер заработной платы составляет около 27 тысяч рублей.

Анализ деятельности предприятия показал, что с 2007 по 2015 год выручка комбината ежегодно стабильно увеличивалась (за 9 лет рост составил почти 200 процентов). Однако, несмотря на увеличение в 2007-2009 годах объемов реализуемой продукции, размер чистой прибыли комбината сократился на 41,6 процента. В 2009 году с 1 рубля выручки предприятие получило всего 4,57 копейки прибыли. В 2014 году впервые по итогам деятельности ГУПа был получен убыток в размере 11,6 млн. рублей. В 2015 году предприятие сработало с прибылью в 12,2 млн. рублей. В 2016 году размер убытка составил 73,7 млн. рублей.

Необходимо отметить, что деятельность по выращиванию овощей в теплицах является энергоёмким производством. В структуре себестоимости продаж комбината «Тепличный» расходы на обогрев и освещение составляют около 40 процентов, что, в том числе, связано с высокой физической и моральной изношенностью производственных фондов комбината. На это обстоятельство обратил внимание руководства региона и предприятия Министр сельского хозяйства России Николай Федоров в ходе визита во Владимирскую область в декабре 2014 года. Он отметил, что предприятие по своему оснащению отстало на 40 лет. На начало 2017 года изношенность производственных фондов составила 51,3 процента. Проводившиеся ранее Счетной палатой Владимирской области проверки показали, что ГУП «Тепличный» осуществляет свою деятельность в условиях роста тарифов на тепловую и электрическую энергию уже в течение 10 лет, что стало главным фактором роста себестоимости продукции.

Проведение капитального ремонта моста через реку Рпень на трассе М-7 Волга, создавшее определенные проблемы с подъездом к «Тепличному» для мелких оптовиков, вынудило руководство комбината изменить структуру реализации продукции. С 2016 года она реализовывалась крупным оптом через дистрибьютора по более низкой цене, чем при мелком опте.

В целях определения дальнейших путей развития предприятия Губернатор Светлана Орлова и рекомендовала Счетной палате Владимирской области провести плановую проверку ГУП «Тепличный», которая была произведена в апреле текущего года. Ситуация на комбинате находится на контроле у главы региона.

Автор: Владимирская служба новостей