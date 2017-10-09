Лидия Смолина приняла участие в Петербургском международном газовом форуме

Первый заместитель Губернатора Лидия Смолина приняла участие в Петербургском международном газовом форуме, который прошел в рамках Всероссийской энергетической недели 2017.

Владимирская область была отмечена как один из немногих регионов, где приостановлен рост долгов за газ. В своем выступлении на совещании с представителями субъектов Российской Федерации Лидия Смолина отметила, что в нашем регионе очень активно используется такой механизм прекращения наращивания долгов, как концессия, и в настоящее время во Владимирской области заключено уже 20 концессионных соглашений в сфере теплоснабжения. Такое направление работы администрации Владимирской области было одобрено и поддержано руководством Газпрома.

Первый вице-губернатор также осмотрела XXI Международную специализированную выставку газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО» в рамках Петербургского международного газового форума, где посетила выставочный стенд АО «Газпром газораспределение Владимир», посвященный программному продукту по диспетчеризации производственных процессов.





Автор: Владимирская служба новостей