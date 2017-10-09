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Новости
09.10.2017 15:19

Четыре проекта Владимирской области стали призерами конкурса ENES-2017
В рамках Всероссийской энергетической недели состоялось награждение победителей и призёров IV Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2017. Четыре проекта Владимирской области завоевали вторые места этого конкурса в различных номинациях. Это реализованные проекты в области энергосбережения и повышения энергоэффективности:
- департамента ЖКХ областной администрации в номинации «Лучшая комплексная региональная система управления энергосбережением и повышением энергоэффективности»;
- НО «Фонд энергосбережения и экологической безопасности Владимирской области» в номинации «Лучшая комплексная муниципальная система управления энергосбережением и повышением энергоэффективности»;
- АО «Владимирская областная электросетевая компания» в номинации «Лучший проект по внедрению автоматизированной системы учета электроэнергии на розничном рынке в индивидуальных домовладениях»; 
- АО «Владимирская областная электросетевая компания» в номинации «Лидер внедрения на предприятии ТЭК наилучших доступных технологий (НДТ) в области энергосбережения и повышения энергоэффективности».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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