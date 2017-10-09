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09.10.2017 14:55
Бывший директор комбината «Тепличный» заключен под стражу
Бывший директор государственного предприятия комбинат «Тепличный» заключен под стражу. Виктор Шляхов подозревается в получении взятки в крупном размере.
По ходатайству следователя СК России 08 октября судом в отношении Шляхова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 декабря.
Расследование уголовного дела во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД продолжается.
Автор: Владимирская служба новостей