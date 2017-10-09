Задержан водитель попавшего в ДТП автобуса

Задержан водитель автобуса, который на минувшей неделе попал в ДТП на станции Покров. В СледКоме сообщили, что транспортное средство находилось в неисправном состоянии, что и привело к трагедии. Шофер, зная об имеющихся неисправностях, продолжал оказывать услуги по перевозке пассажиров.

В скором времени мужчине будет предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следствие намерено ходатайствовать об избрании шоферу меры пресечения.

Также по факту ДТП возбуждены уголовные дела по статьям «Организация незаконной миграции», «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц» и «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если эти действия повлекли смерть двух и более лиц».

Автор: Владимирская служба новостей