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Новости
09.10.2017 14:53

Задержан водитель попавшего в ДТП автобуса
Задержан водитель автобуса, который на минувшей неделе попал в ДТП на станции Покров. В СледКоме сообщили, что транспортное средство находилось в неисправном состоянии, что и привело к трагедии. Шофер, зная об имеющихся неисправностях, продолжал оказывать услуги по перевозке пассажиров. 
В скором времени мужчине будет предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следствие намерено ходатайствовать об избрании шоферу меры пресечения.
Также по факту ДТП  возбуждены уголовные дела по статьям «Организация незаконной миграции», «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц» и «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если эти действия повлекли смерть двух и более лиц».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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