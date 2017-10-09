В кино - всей семьей

На этой неделе во Владимирской области состоится V Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «Владимирская вишня». Запланированы ежедневные кинопоказы и творческие встречи с любимыми актёрами театра и кино в 8 городах и посёлках области: Камешково, Собинка, пос. Мелехово, Гороховец, Гусь-Хрустальный, пос. Вербовский, Кольчугино, ЗАТО Радужный.

Торжественная церемония открытия состоится в комплексе «РусьКино» 12 октября в 18.30. Первым фильмом станет итальянская картина «Пиума» режиссёра Роана Джонсона.

Конкурсные кинопоказы пройдут 13 октября во Владимирском областном доме работников искусств. В программе – 8 полнометражных фильмов для детского и семейного просмотра из разных стран мира: «Добро пожаловать в Германию» (Германия), «Пиума» (Италия), «Худший день в моей жизни» (Аргентина), «Частное Пионерское-3» (Россия), «Клан Боскампи» (Нидерланды), «Спасти Раффи» (Германия), «Его дочь» (Россия).

На малой сцене Владимирского академического областного драматического театра, а также в городе Кольчугино состоятся премьерные показы спектакля «Маленькие трагедии», созданного московской творческой студией «КИНО-ТЕАТРЪ». Зрителям будет представлена премьера спектакля «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина режиссёра Игоря Неведрова. В ролях – Александр Ковтунец, Мария Гужова, Альберт Ибрагимов.

Гостями и участниками кинофестиваля «Владимирская вишня» станут известные российские актёры и режиссеры театра и кино, музыканты, общественные деятели: народные артисты России Сергей Шакуров, Валерий Баринов и Юрий Чернов, заслуженные артисты России Оксана Сташенко и Сергей Колесников, Олег Акулич, Ирина Медведева и другие известные артисты.

В Центре классической музыки вновь зазвучит любимая киномузыка, а гостем концерта, ставшего уже традиционным для фестиваля, станет известный актер, народный артист России Юрий Чернов.

Специальный мастер-класс для студентов театрального отделения колледжа культуры и искусства и молодых владимирских актеров проведет Сергей Шакуров.

Торжественная церемония закрытия кинофестиваля состоится 14 октября в 17.00 на сцене Областного Дворца культуры и искусства.

Автор: Владимирская служба новостей