Во Владимире родилась первая в этом году тройня

Во Владимире родилась первая в этом году тройня. Об этом рассказала главный акушер-гинеколог Владимирской области, главврач Областного перинатального центра Надежда Туманова.

Роды прошли 19 сентября. На свет появились две девочки и мальчик. Вес каждого малыша – около одного килограмма.

Сейчас новорожденные переведены на второй этап выхаживания в Областную детскую клиническую больницу. Их состояние оценивается как стабильное. Самочувствие у мамы хорошее, ее здоровье у медиков опасений не вызывает.

Кроме того, помимо тройни, в девяти семьях родились двойни. А всего в сентябре во Владимирской области появился на свет 1081 ребенок. Из числа новорожденных 551 мальчик и 530 девочек.

Больше всего детей появилось во Владимире (654), затем следуют Муром (136), Ковров (123), Александров (59) и Гусь-Хрустальный (51).

Автор: Владимирская служба новостей