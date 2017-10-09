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Новости
09.10.2017 13:06

Во Владимире родилась первая в этом году тройня
Во Владимире родилась первая в этом году тройня. Об этом рассказала главный акушер-гинеколог Владимирской области, главврач Областного перинатального центра Надежда Туманова.
Роды прошли 19 сентября. На свет появились две девочки и мальчик. Вес каждого малыша – около одного килограмма.
Сейчас новорожденные переведены на второй этап выхаживания в Областную детскую клиническую больницу. Их состояние оценивается как стабильное. Самочувствие у мамы хорошее, ее здоровье у медиков опасений не вызывает. 
Кроме того, помимо тройни, в девяти семьях родились двойни. А всего в сентябре во Владимирской области появился на свет 1081 ребенок. Из числа новорожденных 551 мальчик и 530 девочек.
Больше всего детей появилось во Владимире (654), затем следуют Муром (136), Ковров (123), Александров (59) и Гусь-Хрустальный (51).

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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