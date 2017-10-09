Владимирская делегация отправилась с рабочим визитом в Чехию

Владимирская делегация во главе с Губернатором Светланой Орловой отправилась с рабочим визитом в Чехию. Там владимирцы примут участие в работе крупнейшей машиностроительной выставки.

Свою продукцию на ней демонстрируют Ковровский электромеханический завод, ООО «Группа компаний «ВЭМЗ», ООО «Владимирский Стандарт», ООО «Гусевской Хрустальный завод им.Мальцова», ООО «ГК Волгобас», ОАО «Муром Маш Завод», ООО «СКБ Брасеро», ООО «Предприятие нетканых материалов», НПО «Вояж», ООО НПФ «Адгезив» и индустриальные парки.

Сегодня у главы региона - насыщенная программа. Запланированы встречи с официальными лицами — замминистра промышленности и торговли РФ Василием Осьмаковым, Послом РФ в Чехии Александром Змеевским, представителями бизнеса Чехии. Затем Светлана Орлова вместе с Министром промышленности и торговли Чехии Йиржи Гавличеком совершит обход стендов выставки. После обеда глава 33-го региона вместе с послом РФ в Чехии Александром Змеевским встретится с Президентом Чешской Республики Милошем Земаном. Сегодня также запланирована встреча с Торгпредом РФ в Чехии Сергеем Ступарем. Вечером делегация Владимирской области во главе с губернатором Светланой Орловой примет участие в официальном открытии машиностроительной выставки с участием президента и премьера Чешской Республики, ряда министров, официальных гостей и дипломатического корпуса разных стран.

Завтра у Губернатора не менее насыщенный день. Начнется он со встречи с Министром промышленности и торговли Чешской Республики. Также Светлана Орлова примет участие в Российско-чешской конференции «Бизнес-день Российской Федерации». Речь пойдет об актуальных направлениях взаимодействия и интеграции двух стран России и Чехии.

Автор: Владимирская служба новостей