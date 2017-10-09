«Стихи не могут быть бездомными...»

Камерный хор «Распев» приглашает на первый музыкальный салон своего 30-го юбилейного концертного сезона, который состоится 12 октября в Центре культуры и искусства на Соборной.

Гостей ждет новая программа «Стихи не могут быть бездомными...», посвященная Марине Цветаевой. Познавательная статья о великой русской поэтессе, ее голос в стихах, трепетные интонации романсов М.Таривердиева, А.Николаева и др. откроют зрителю сложный, но такой понятный, трепетный и глубоко трагичный мир Марины Цветаевой. Благодаря ведущему и артистам этот вечер станет особенным.

Концерт начнется в 18-30.

Автор: Владимирская служба новостей