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Новости
09.10.2017 09:53

В Камешковском районе задержаны «дачные» воры
В Камешковском районе задержаны «дачные» воры. Ими оказались 41-летний и 19-летний жители Суздальского района. По данным регионального Управления МВД, в сентябре текущего года мужчины проникали в дачные дома, откуда похищали бытовую технику, инструменты, ценные вещи и столовые принадлежности. Общая сумма ущерба превысила 250 тысяч рублей.
Поймать преступников удалось с поличным, когда они ехали на машине в сторону трассы через лесную дорогу с выключенными фарами. В автомобиле полицейские обнаружили различное имущество, происхождение которого  мужчины объяснить не смогли. 
В настоящее время воры заключены под стражу. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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