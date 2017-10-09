В Камешковском районе задержаны «дачные» воры

В Камешковском районе задержаны «дачные» воры. Ими оказались 41-летний и 19-летний жители Суздальского района. По данным регионального Управления МВД, в сентябре текущего года мужчины проникали в дачные дома, откуда похищали бытовую технику, инструменты, ценные вещи и столовые принадлежности. Общая сумма ущерба превысила 250 тысяч рублей.

Поймать преступников удалось с поличным, когда они ехали на машине в сторону трассы через лесную дорогу с выключенными фарами. В автомобиле полицейские обнаружили различное имущество, происхождение которого мужчины объяснить не смогли.

В настоящее время воры заключены под стражу.

Автор: Владимирская служба новостей