Светлана Орлова: «Важно узнать все причины и подробности произошедшего в Покрове, чтобы такая жуткая катастрофа не повторилась»

Накануне губернатор Светлана Орлова весь день провела на месте трагедии в городе Покрове. Там прошло заседание оперативного штаба по устранению последствий столкновения пассажирского поезда №60 с автобусом на железнодорожном переезде на 108 км железнодорожного участка Москва-Петушки.

В Покрове работала съемочная группа национальной телерадиокомпании «Узбекистан 24». Глава 33-го региона Светлана Орлова выразила глубокие соболезнования всем родственникам и близким погибших в этой катастрофе:





«Это жуткая трагедия унесла 17 жизней. Очень больно, что среди жертв есть дети. Пострадавших в катастрофе малышей было решено транспортировать во Владимир в Областную детскую клиническую больницу. За жизнь мальчика боролись до последнего. Прилетели врачи из Федерального Центра катастроф. На постоянной связи был главный детский врач страны Леонид Рошаль. Министерство здравоохранения прислало бригаду врачей. Но несмотря на все предпринятые меры из-за тяжелейших травм спасти ребенка не удалось».





Заместитель Министра иностранных дел Республики Узбекистан Саидикрам Ниязходжаев, Посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов и первый заместитель министра МЧС Республики Узбекистан Комилжон Арипов, которые прибыли во Владимирскую область для уточнения данных о погибших и оказания помощи пострадавшим на месте чрезвычайного происшествия, еще раз выразили огромную благодарность Губернатору Светлане Орловой за личное участие и глубокое сочувствие их соотечественникам. Особо отметили слаженную работу всех региональных служб МЧС, УМВД, ГИБДД, Следственного комитета, врачей.

Первая машина скорой помощи прибыла на место происшествия через три минуты после вызова, вторая через 6 минут. Во Владимирскую область прилетели и врачи из Узбекистана, они осмотрели всех пострадавших, пообщались с владимирскими врачами и отметили, что вся врачебная помощь была оказана на высоком уровне.

Во Владимирской области встретили родственников погибших. Их разместили в санатории «Заклязьменский». Большую помощь в организации встречи и в общении с родственниками оказала узбекская диаспора 33-го региона, отметила Светлана Орлова. Уже ранним утром 6 октября на месте трагедии местные жители организовали импровизированный мемориал, у которого была совершена молитва по мусульманскому обряду.

Для тех, кто остался жив в этой страшной катастрофе, был открыт пункт временного размещения, где людей обеспечили теплыми вещами и питанием, с каждым из них пообщался психолог.

Светлана Орлова выразила благодарность предпринимателям Владимирской области, которые привезли теплые вещи, предметы личной гигиены, помогли пострадавшим деньгами. Особо отметила глава региона оперативную и профессиональную работу руководства города Покрова и Петушинского района.

«Сейчас возбуждено уголовное дело по факту этой страшной трагедии. Важно узнать все причины и подробности произошедшего, чтобы такая жуткая катастрофа не повторилась», - отметила Светлана Орлова.

Вечером 7 октября автоколонна доставила тела погибших и сопровождающих их родственниками в аэропорт Жуковский, откуда специальный борт вылетел в Узбекистан.

Автор: Владимирская служба новостей