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Новости
08.10.2017 14:00

На субботник вышло более 14 тысяч владимирцев
В первом осеннем субботнике приняло участие более 14 тысяч владимирцев. Работники городской и районных администраций прибирали центральные улицы, парки и скверы, а также внутриквартальные дороги, городские лесополосы и овраги. Порядок на закрепленных территориях наводили студенты, школьники и сотрудники более 800 предприятий и организаций. 
В субботнике было задействовано 114 единиц техники и коммунальные машины муниципального «Центра уборки городских дорог».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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