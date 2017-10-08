На субботник вышло более 14 тысяч владимирцев

В первом осеннем субботнике приняло участие более 14 тысяч владимирцев. Работники городской и районных администраций прибирали центральные улицы, парки и скверы, а также внутриквартальные дороги, городские лесополосы и овраги. Порядок на закрепленных территориях наводили студенты, школьники и сотрудники более 800 предприятий и организаций.

В субботнике было задействовано 114 единиц техники и коммунальные машины муниципального «Центра уборки городских дорог».

Автор: Владимирская служба новостей