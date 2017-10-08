Автобус, попавший в ДТП, перевозил нелегальных мигрантов

В отношении 17 граждан республики Узбекистан, которые не пострадали во время аварии под Покровом, составлены административные протоколы. Дело в том, что данные лица находились на территории России незаконно.

Также был установлен и организатор данной поездки, который является гражданином Казахстана. Против него возбуждено уголовное дело. И теперь ему грозит срок до 7 лет лишения свободы.

Автор: Владимирская служба новостей