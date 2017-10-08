6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
08.10.2017 13:55

Автобус, попавший в ДТП, перевозил нелегальных мигрантов
В отношении 17 граждан республики Узбекистан, которые не пострадали во время аварии под Покровом, составлены административные протоколы. Дело в том, что данные лица находились на территории России незаконно. 
Также был установлен и организатор данной поездки, который является гражданином Казахстана. Против него возбуждено уголовное дело. И теперь ему грозит срок до 7 лет лишения свободы. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт