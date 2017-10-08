Игра "Торпедо" и "Текстильщика" завершилась боевой ничьей

Принципиальная игра "Торпедо" и "Текстильщика" завершилась боевой ничьей 1:1, причём оба мяча были забиты в начале матча. На гол Сергея Орлова чёрно-белые ответили точным ударом Алексея Баева. Все остальные попытки соперников отличиться не имели успеха.

Таким образом, на данный момент «Торпедо» по-прежнему занимает 6 место в турнирной таблице, в активе команды 19 очков.

Следующий матч пройдет 13 октября. Черно-белые на выезде сыграют с командой из Смоленска.

Автор: Владимирская служба новостей