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Новости
08.10.2017 13:53

Игра "Торпедо" и "Текстильщика" завершилась боевой ничьей
Принципиальная игра "Торпедо" и "Текстильщика" завершилась боевой ничьей 1:1, причём оба мяча были забиты в начале матча. На гол Сергея Орлова чёрно-белые ответили точным ударом Алексея Баева. Все остальные попытки  соперников отличиться не имели успеха.
Таким образом, на данный момент «Торпедо» по-прежнему занимает 6 место в турнирной таблице, в активе команды 19 очков.
Следующий матч пройдет 13 октября. Черно-белые на выезде сыграют с командой из Смоленска.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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