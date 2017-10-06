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Новости
06.10.2017 17:48

Во всех регионах страны проверят железнодорожные переезды
Генпрокуратура после крупного ДТП в Петушинском районе решила проверить состояние железнодорожных переездов во всех регионах страны, а также работу Ространснадзора. 
Тем временем во Владимире началось опознание тел погибших в ДТП. В процедуре участвуют родственники жертв аварии, а также представители посольства Узбекистана. Помимо прочего следственный комитет выясняет, почему водитель автобуса поменял маршрут. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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