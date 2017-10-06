Во всех регионах страны проверят железнодорожные переезды

Генпрокуратура после крупного ДТП в Петушинском районе решила проверить состояние железнодорожных переездов во всех регионах страны, а также работу Ространснадзора.

Тем временем во Владимире началось опознание тел погибших в ДТП. В процедуре участвуют родственники жертв аварии, а также представители посольства Узбекистана. Помимо прочего следственный комитет выясняет, почему водитель автобуса поменял маршрут.

Автор: Владимирская служба новостей