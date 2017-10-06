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Новости
06.10.2017 17:43

Во Владимирскую область поступают телеграммы со словами поддержки родственникам погибших и пострадавших в ДТП
На имя Губернатора Владимирской области Светланы Орловой продолжают поступать телеграммы с соболезнованиями в связи с трагедией в городе Покрове.  
Так, искренние слова утешения и поддержки родственникам и близким погибших и пострадавших в катастрофе на железнодорожном переезде в городе Покрове направили Статс-секретарь, заместитель Министра спорта России Наталья Паршикова, врио главы Республики Дагестан Владимир Васильев, врио Губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, Губернатор Мурманской области Марина Ковтун и глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
В частности, в телеграммах говорится о том, что подобные трагедии всегда вызывают шок, чувства сильнейшей скорби по жертвам, сопереживания родным и близким погибших, особенно когда среди жертв катастроф есть дети. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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