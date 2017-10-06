Светлана Орлова провела встречу с замминистра иностранных дел Республики Узбекистан и Послом Узбекистана в России

В Покрове Губернатор Светлана Орлова провела рабочую встречу с заместителем Министра иностранных дел Республики Узбекистан Саидикрамом Ниязходжаевым и Послом Узбекистана в России Бахромом Ашрафхановым, которые прибыли во Владимирскую область для уточнения данных о погибших и оказания помощи пострадавшим на месте транспортной катастрофы.

По уточнённым данным, в ходе катастрофы погибли 16 человек, на данный момент в оперативном штабе размещено 38 пассажиров автобуса, четверо пострадавших находятся в больнице, двое из них – это дети. Сейчас лучшие врачи борются за их жизни. На место трагедии прибыл борт с медицинскими специалистами из Москвы. Кроме того, по решению правительства Узбекистана в Россию направлен специальный самолёт для вывоза граждан Республики на родину.





В ходе встречи с представителями узбекской дипмиссии глава 33-го региона сообщила о том, как проводится операция по оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий аварии: «Очень быстро откликнулись наши предприниматели: оказали финансовую помощь пассажирам пострадавшего автобуса и в пункт временного размещения привезли всё необходимое - одежду, питание. Оперативно и профессионально сработали все специальные службы. Сейчас нам необходимо разобраться, что стало причиной катастрофы и сделать всё, чтобы это больше никогда не повторилось!».

Посол Бахром Ашрафханов поблагодарил российскую сторону за оперативность предпринятых действий, отметив, что в трудную минуту на Владимирской земле оказали всю необходимую помощь и моральную поддержку его землякам. Он добавил, что и узбекская диаспора так же не оставила своих сограждан в беде, включившись в оперативную работу.

После встречи представители обеих сторон отправились на место трагедии, где сейчас работают следственные органы.

Автор: Владимирская служба новостей