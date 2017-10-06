Попавший в ДТП автобус выработал свой ресурс более 15 лет назад

Эксперты «Группы ГАЗ» выяснили, что попавший в ДТП автобус выработал свой эксплуатационный ресурс более 15 лет назад. Об этом заявила вице-президент группы Елена Матвеева. Она уточнила, что производство этой модели Мерседеса было прекращено в Германии еще в 1993 году. Матвеева добавила, что в России такая старая техника составляет больше половины автобусного парка, который с каждым годом продолжает стремительно стареть. Из-за отсутствия эффективного контроля за состоянием транспорта, участвующего в пассажирских перевозках, аварии уже стали закономерностью, заключила она.

Напомним, авария произошла сегодня ночью в Покрове. Автобус заехал на железнодорожный переезд и заглох. В Мерседес врезался поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. В списке жертв от 16 до 21 человека. Еще пятеро - в больнице.

Автор: Владимирская служба новостей