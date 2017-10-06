Владимирцы приглашаются на субботник

Завтра во Владимире состоится городской субботник. На него выйдут более 20 тысяч человек, в том числе сотрудники городской и районных администраций, управляющие компании, а также учебные заведения, предприятия, областные и федеральные организации. На субботнике задействуют почти 120 единиц коммунальной техники и большегрузов для вывоза мусора.

Основные места уборки: сквер на улице Чайковского, Никитский сквер, территория около Ддют, ул Ново-Ямская, Парки 850-летия, Липки, «Победы» и Патриарший сад.





Автор: Владимирская служба новостей