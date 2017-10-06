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Новости
06.10.2017 15:03

Владимирцы приглашаются на субботник
Завтра во Владимире состоится городской субботник. На него выйдут более 20 тысяч человек, в том числе сотрудники городской и районных администраций,  управляющие компании, а также учебные заведения, предприятия, областные и федеральные организации. На субботнике задействуют почти 120 единиц коммунальной техники и большегрузов для вывоза мусора. 
Основные места уборки: сквер на улице Чайковского, Никитский сквер, территория около Ддют, ул Ново-Ямская, Парки 850-летия, Липки, «Победы» и Патриарший сад.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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